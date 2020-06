A seguito del grande successo ottenuto con la prima edizione del concorso “ShotByMi” di Xiaomi, in queste ore il colosso cinese lancia la seconda edizione dell’evento che permetterà a milioni di utenti Xiaomi di competere per conquistare importanti premi. Dopo aver raccolto più di 136 mila scatti durante l’edizione del 2019, l’azienda si aspetta un successo ancora maggiore per l’evento di quest’anno.

Parte il concorso ShotByMi

Partito ieri 15 giugno 2020, l’evento ruoterà attorno al concetto di “Your vision, your story” – la tua visione, la tua storia. Il concorso, suddiviso in tre fasi lunghe un mese, parte con il tema “Summer Vibes” dove gli utenti possono caricare foto e video senza alcun tipo di restrizione di genere.

Per quest’anno Xiaomi ha formato una giuria d’eccezione scegliendo personalità estremamente riconosciute all’interno del panorama fotografico. Come giudice principale è stato nominato Michael Yamashita, vincitore di numerosi premi fra cui National Press Photographers Association e Asian American Journalists Association. A fagli da coro ci saranno anche Jordi Koalitic, Jord Hammond e Clay Enos.

La giuria sarà chiamata a selezionare i migliori candidati per ogni episodio del concorso, mentre i premi finali consistono in uno smartphone Xiaomi e 5000 dollari. Gli scatti più belli saranno anche pubblicati all’interno del sito ufficiale del concorso mentre, per ogni categoria, verranno premiati i video e le foto che riceveranno più like.

I vincitori del primo episodio verranno annunciati prima del 10 agosto 2020, pertanto non perdete l’occasione e tentate la fortuna per vincere un importante premio in denaro e uno smartphone Xiaomi.