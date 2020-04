Quest’oggi Xiaomi e Samsung sono protagonisti di alcuni brevetti piuttosto interessanti. L’azienda cinese sta valutando la possibilità di realizzare smartphone con fotocamera ruotante, mentre il colosso sud coreano vorrebbe realizzare un tablet con stand integrato.

Smartphone con fotocamera ruotante

Le fotocamere motorizzate non sono più roba da fantascienza, ed infatti diversi smartphone – Xiaomi Mi 9T, giusto per citarne uno – presentano un particolare meccanismo che permette al sensore frontale di protrudere all’esterno quando serve. Un brevetto appartenente a Xiaomi Mobile Software inoltrato a metà 2019 all’ente CNIPA (China National Intellectual Property Administration) e approvato quest’oggi, presenta un particolare smartphone Xiaomi con una parte di schermo in grado di ruotare sull’asse centrale.

Dal design del dispositivo possiamo notare un pannello edge-to-edge privo di qualsivoglia interruzioni e che con cornici estremamente ottimizzate. Ai lati sono distinguibili i tasti per il bilanciere del volume e per bloccare/sbloccare il dispositivo, mentre inferiormente troviamo una porta USB Type-C e due speaker.

Posteriormente, invece, sono ben visibili due fotocamere con flash che, tramite una rotazione meccanica, all’occorrenza possono essere portate verso la porzione frontale del display per scattare selfie o per fare video chiamate. La rotazione prevede che il display frontale si riduca di dimensioni, con conseguente modifica anche della UI di sistema.

Tablet con stand integrato

Il brevetto di Samsung è sensibilmente meno audace rispetto a quello appena visto di Xiaomi, ma non per questo meno interessante. L’azienda coreana ha presentato istanza di brevetto al WIPO (World Intellectual Property Office), in cui è possibile notare un tablet con stand integrato. L’idea del colosso hi-tech sarebbe quindi quella di permettere agli utenti di questo dispositivo di guardare contenuti multimediali sfruttando lo stand.

Dallo schema piuttosto dettagliato del brevetto è possibile notare un sistema di cerniere che permettono la rotazione del tablet, così come i tasti per il volume, accendere/spegnere il tablet ed i sensori frontali con tanto di fotocamera. Dal brevetto non è possibile apprendere ulteriori informazioni circa il tablet di Samsung, ma è facilmente individuabile una ottimizzazione poco felice delle cornici.

Trattandosi di un brevetto, Samsung avrebbe comunque la possibilità di modificare il design del prodotto in corso d’opera, pertanto è probabile che, se verrà mai presentato, il tablet potrà avere un pannello frontale con cornici meno evidenti.