A quanto pare il team di Xiaomi ha grandi progetti per il 2020 e, nonostante la crisi del settore degli smartphone a causa della pandemia di Coronavirus, ha ben 15 smartphone da lanciare nel corso di quest’anno.

A svelarlo è stato Xiaomishka su Twitter, pubblicando un elenco di quelli che dovrebbero essere i modelli che il produttore cinese lancerà nei prossimi mesi:

Tanti nuovi smartphone in arrivo per Xiaomi

Stando a tale elenco, in arrivo ci sono i seguenti modelli:

M2003J6AE

M2003J6A2G

M2003J6CI

M2004J7BE / M2004J7AG / M2004J7AC

M2004J7bE / M2004J7BG / M2004J7BC / M2004J7BI

M2004J19AG

M2004J19G / M2004J19C

M2004J19PI

M2006C3LVG / M2006C3LVY

M2006C3LC / M2006C3LG

M2006C3MNY

M2006C3MG / M2006C3MI / M2006C3MII

M2006J20I / M2006J20y / M2006J20G

M2006J21I / M2006J21S / M2006J21Y

M2007J1SC

Purtroppo al momento non è possibile dire con certezza quali smartphone si nascondano dietro questi “freddi” nomi in codice ma tra di essi vi dovrebbero essere Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro (device che dovrebbero essere prossimi alla presentazione ufficiale).

Tra gli altri device “nascosti” in questi nomi in codice ci potrebbero essere sia modelli economici come Redmi 9A che anche top di gamma, come la nuova generazione della gamma Xiaomi Mi MIX.

In sostanza, il colosso cinese non ha alcuna intenzione di perdere tempo o di lasciarsi scappare la possibilità di conquistare nuove quote del mercato degli smartphone.