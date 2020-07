Xiaomi continua a portare sul Play Store le proprie applicazioni e dopo aver portato il proprio Calendario sullo store di Google introduce anche MIUI Security, la propria suite ricca di funzioni per migliorare la sicurezza e le prestazioni dello smartphone.

Tra le funzioni troviamo quella per risparmiare batteria, un pulitore per rimuovere file e applicazioni inutilizzati, un’app per bloccare le applicazioni proteggendole con PIN o impronta, uno scanner di sicurezza per trovare eventuali minacce e un analizzatore dell’utilizzo dei dati.

MIUI Security è preinstallata da tempo su tutti gli smartphone Xiaomi, ma per gli aggiornamenti doveva affidarsi a nuovi firmware o al servizio di aggiornamento delle app di sistema di MIUI. In questo modo invece diventa decisamente più semplice installare gli aggiornamenti insieme a quelli che normalmente vengono scaricati dal Play Store.

Per gli utenti Xiaomi è una buona notizia, soprattutto perché si tratta di un’applicazione dedicata al miglioramento della sicurezza, per la quale la tempestività è essenziale. Potete scaricare MIUI Security dal Play Store utilizzando il badge sottostante oppure utilizzare il file apk disponibile a questo indirizzo.