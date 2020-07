L’arrivo della seconda Developer Preview di Android 11, così come la beta di iOS 14, ci ha svelato come Google ed Apple stiano lavorando alla implementazione di un particolare set di gesture che permetterà agli utenti di avviare app e tanto altro tramite alcuni tap posteriori. In queste ore è stato scoperto che anche Xiaomi sta lavorando ad una funzione simile per la MIUI 12, sebbene l’implementazione sembrerebbe essere ad uno stato iniziale rispetto alla controparte realizzata dai due colossi sopracitati.

Supporto ai tap posteriori con la MIUI 12

Il supporto ai tap posteriori sullo smartphone sono stati scovati all’interno dell’ultima build della beta della MIUI 12, in cui doppi o tripli tap sul retro dello smartphone saranno in grado di avviare differenti azioni che potranno essere programmate all’interno di un pannello specifico delle impostazioni. Secondo quando scoperto dalla beta della MIUI 12, pare che i tap posteriori per gli smartphone Xiaomi permetteranno di attivare questo set di azioni:

catturare uno screenshot;

attivare il flash della fotocamera;

avviare il centro di controllo;

avviare l’applicazione Fotocamera (al momento solo quella stock);

mostrare il pannello delle notifiche.

È piuttosto chiaro che l’implementazione di Xiaomi è alquanto limitata allo stato attuale, soprattutto se la si paragona a quella offerta già da adesso da Apple nelle beta di iOS 14. In ogni caso è molto probabile che l’azienda implementerà molte più funzioni da avviare tramite tap posteriori, permettendo così agli utenti di gestire avviare app e tanto altro senza dover effettuare tap sul display.

Che ne pensate di questa novità? Quali feature vorreste avere a portata di tap? Parliamone nei commenti qui in basso.