Una delle più importanti novità inserite all’interno della MIUI 12,è la possibilità di controllare il comportamento delle applicazioni installate sul proprio smartphone. Questa, secondo CCTV News, sta permettendo a diversi utenti di individuare comportamenti piuttosto strani (per non dire ambigui) di alcune applicazioni.

Alcune app si comportano stranamente

Infatti, com’è possibile notare in un video pubblicato su Weibo, applicazioni come “You Academy” e “TIM” sono state scoperte visualizzare circa 25 mila foto e file nel giro di circa dieci minuti oppure avviarsi più di 7 mila volte in un’ora.

Si crede che alcuni di questi comportamenti siano stati implementati per “drogare” i parametri di utilizzo delle applicazioni – un valore di avvii così alto potrebbe essere utilizzato per pubblicizzare l’elevata frequenza di utilizzo della stessa -, ma alcuni temono per la propria sicurezza e privacy.

Secondo Lu Feng, vicedirettore del CCID Research Institute of the Ministry of Industry and Information Technology, ogni applicazione dovrebbe essere indicata come da “sorvegliare” non appena superi alcuni specifici limiti di azione. Oltre alle sopracitate applicazioni, sembra anche che altre app estremamente popolari in Cina siano colpevoli di comportamenti particolari, come ad esempio Pin Duoduo, Meitu Xiuxiu, National K Song, Honor of the King e Sina Weibo.

Al momento non sono disponibili indicazioni che ci portano a credere che il problema sia presente anche nel nostro Paese, ma vi consigliamo di controllare che tipi di comportamenti assumono le app installate sul vostro smartphone Xiaomi.

