I proiettori Android TV rappresentano una soluzione intelligente per visualizzare i contenuti su un grande schermo senza affrontare un investimento enorme ma fino a questo momento a tutti mancava il supporto per Netflix: nelle scorse ore Xiaomi ha rimosso tale limitazione al suo proiettore Xiaomi Mi Smart Compact Android TV.

Si tratta di un dispositivo che si caratterizza per il supporto alla risoluzione 1080p e dimensioni contenute e che viene venduto negli Stati Uniti (599 dollari la fascia di prezzo) ed in altri mercati con Android TV pre-caricato.

Xiaomi Mi Smart Compact Android TV si aggiorna e supporta Netflix

Così come riportato dallo staff di Android TV Guide su Twitter, con l’ultimo aggiornamento di Xiaomi Mi Smart Compact Android TV, la versione R804, è stato introdotto il supporto al popolare servizio di streaming.

Non è chiaro il motivo per il quale Netflix non sia stato supportato su nessun proiettore Android TV fino ad oggi ma il fatto che tutti questi dispositivi siano stati bloccati sicuramente non è una coincidenza.

Ad ogni modo, il fatto che Xiaomi sia riuscita a certificare il suo proiettore per il supporto ufficiale a Netflix rappresenta un precedente e si spera che anche altri produttori seguiranno l’esempio. Staremo a vedere.