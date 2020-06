Gli appassionati della serie di smartphone Xiaomi Mi MIX attendono con impazienza la nuova generazione, che potrebbe arrivare con un nome diverso rispetto a quello pensato fino a questo momento.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la nuova generazione top di gamma di Xiaomi potrebbe essere lanciata con il nome di Xiaomi Mi MIX 10 e non come Xiaomi Mi MIX 4 o 5.

Xiaomi Mi MIX 10 in arrivo con MIUI 15

Il 16 giugno il produttore ha organizzato lo Xiaomi Security and Privacy Promotion Event in Cina per promuovere la consapevolezza della sicurezza dei dati. In base all’importanza dei dati e al grado di impatto sull’azienda, i vari dati sono stati classificati in quattro livelli di riservatezza (top secret, confidenziale, Internet e pubblico) e gli studenti sono stati invitati a posizionare i nomi dei diversi prodotti Xiaomi nelle quattro categorie.

Ebbene, gli adesivi riportavano anche nomi di alcuni prodotti non ancora annunciati, come Mi MIX 10 e MIUI 15 e ciò potrebbe suggerire che il produttore abbia in progetto il loro lancio nel prossimo futuro.

Ricordiamo che l’interfaccia MIUI 12 è stata lanciata in Cina ad aprile e in versione globale a maggio e il produttore potrebbe decidere di “saltare” le versioni 13 e 14 per puntare subito sulla 15, magari per mettere in risalto che si tratta di una release ricca di novità.

Del resto, quest’anno ricorre il decimo anniversario di Xiaomi, che ha già lanciato Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Youth Edition. In tale ottica, uno Xiaomi Mi MIX 10 non sarebbe poi così strano.