Come sappiamo quest’oggi, 11 agosto 2020, Xiaomi terrà un evento per celebrare il decimo anniversario dalla fondazione della compagnia. Diversi rumor indicano da settimane che in questo frangente verranno svelati tanti prodotti, fra cui uno smartphone decisamente particolare. Xiaomi Mi 10 Ultra sarà molto probabilmente il terminale Android di fascia alta che catalizzerà l’attenzione del pubblico durante l’evento di Xiaomi, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire alcune importanti informazioni su di esso grazie ad un video unboxing e alla certificazione TENAA.

Video unboxing e certificazione TENAA

All’interno della confezione di Xiaomi Mi 10 Ultra è possibile notare un caricatore GaN da 120 W, il che dovrebbe indicare quasi certamente che lo smartphone del colosso cinese potrebbe essere il primo al mondo a supportare la ricarica rapida a 120 W. Come abbiamo avuto modo di scoprire da alcune immagini di Xiaomi Mi 10 Ultra, il retro dovrebbe montare un sensore periscopico con zoom 120x, anche in questo caso un primato nel campo dei dispositivi mobile.

La certificazione TENAA ci permette inoltre di scoprire alcune ulteriori informazioni come ad esempio le dimensioni, il modulo batteria e tanto altro. Il terminale, indicato con codice prodotto M200J1SC, dovrebbe misurare 162.38 x 75.04 x 9.45 mm e montare un display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e fotocamera frontale punch hole, doppia batteria da 2180 mAh (quindi 4360 mAh) e supporto alla connettività 5G.

La scheda tecnica completa di Xiaomi Mi 10 Ultra non è stata ancora svelata, ma gli ultimi rumor puntano alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio interno e MIUI 12 con Android 10. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire definitivamente tutti i dettagli di Xiaomi Mi 10 Ultra che, già ora, si prospetta come uno fra i miglior smartphone Android del 2020.