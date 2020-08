Torniamo ad occuparci di Xiaomi Mi 10 Ultra, nuovo smartphone top di gamma presentato dal colosso cinese all’inizio di questa settimana.

Tra i principali punti di forza di tale device vi è anche il suo sistema di ricarica, capace di supportare via cavo fino a 120 W e ciò grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Qualcomm, in virtù della quale questo è il primo smartphone a poter contare sulla tecnologia Quick Charge 5.0.

A dire di Qualcomm si tratta della prima piattaforma di ricarica rapida commercialmente praticabile per smartphone che supporta una potenza di ricarica di oltre 100 W, il tutto grazie allo standard esistente USB Power Delivery Programmable Power Supply (USB PD-PPS) e ai nuovi SMB1396 e SMB1398 PMICs di Qualcomm.

Tanto per fare un esempio, un dispositivo con una capacità totale della batteria di 4.500 mAh può caricare dallo 0 al 50% in soli cinque minuti e grazie ad un apposito algoritmo dovrebbe essere salvaguardata pure la longevità della batteria.

Come funziona il sistema di ricarica di Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi ha spiegato che Xiaomi Mi 10 Ultra può essere interamente ricaricato in appena 23 minuti grazie ad un nuovo sistema che converte due correnti ad alta tensione in altrettante a bassa tensione, suddividendole tra le due batterie da 2.250 mAh.

Il colosso cinese ha anche apportato delle modifiche al design delle due batterie, così da ridurre la resistenza (-36%) e la temperatura (-4,8° C) e applicato materiale di grafene sull’elettrodo positivo (ciò in quanto è più conduttivo rispetto ai tradizionali materiali in carbonio).

Secondo Xiaomi, Mi 10 Ultra perde solo il 10% della capacità totale della batteria su 800 cicli di carica-scarica completi. Staremo a vedere.