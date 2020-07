Mentre in Cina una buona parte degli smartphone Xiaomi interessati ha già ricevuto MIUI 12, nel resto del mondo sono pochissimi i modelli che hanno ricevuto la versione Global Stabile di MIUI.

Tra i primi a ricevere la nuova versione, com’era prevedibile, ci saranno i possessori dei nuovi flagship lanciati quest’anno, a partire da Xiaomi Mi 10. Xiaomi ha infatti lanciato una nuova campagna di reclutamento tra i possessori di Xiaomi Mi 10, in particolare il modello indiano.

È quanto si capisce compilando il form, il cui link trovate a fine articolo: scegliendo infatti “Other Countries” non vi verrà chiesto alcun dato se non l’indirizzo email per essere ricontattati. Se invece selezionare India dovrete scegliere lo smartphone, anche se la lista permette di scegliere solo Mi 10 o un generico “Others” e successivamente dovrete indicare il nome Telegram per essere informati in caso di esito positivo.

Per evitare “imbrogli” è comunque necessario inviare uno screenshot delle informazioni dello smartphone e il MI ID, che sarà vincolante per il test. Sembra quindi chiaro che, almeno nella prima fase, solo i Mi 10 saranno interessati dal test ma è comunque probabile che ne giro di qualche giorno anche i modelli venduti nel resto del mondo, Europa inclusa, vengano coinvolti nel test.