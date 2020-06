Se per quanto riguarda i problemi hardware ormai la maggior parte dei produttori è in grado di intervenire tempestivamente per risolvere i problemi, sono pochi i produttori che offrono un supporto software degno di questo nome.

Tra questi possiamo indubbiamente annoverare Xiaomi, come dimostra la recente vicenda che ha visti coinvolti alcuni possessori di Xiaomi Mi 10. In seguito all’installazione della beta 20.6.15 rilasciata questa settimana, alcuni utenti si sono lamentati del presunto calo del volume degli speaker stereo del proprio smartphone, soprattutto se comparati con il software del 24 maggio.

A dimostrazione della grande attenzione per i propri utenti, il team di sviluppo MIUI ha contattato gli utenti in questione, inviando a domicilio alcuni ingegneri per una verifica di persona del problema. Dai primi accertamenti non sono emerse differenze rispetto ad altri smartphone che utilizzavano la versione precedente del software.

Non soddisfatti del risultato gli ingegneri hanno portato gli smartphone in questione presso la stanza anecoica della compagnia, ottenendo gli stessi risultati. È stata effettuata una misurazione per ognuno dei 15 livelli audio, senza che sia stato possibile rilevare alcuna differenza.

Il team di sviluppo ha inoltre affermato che non è stato effettuato alcun intervento relativo al comparto audio fin da aprile, in quanto è stata data la massima priorità allo sviluppo di MIUI 12.