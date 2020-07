Torniamo nuovamente a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro Plus, lo smartphone del colosso cinese che dovrebbe rappresentare il versione top di gamma della serie Xiaomi Mi 10. Essa, come abbiamo più volte sottolineato anche nella nostra recensione Xiaomi Mi 10 Pro, rappresenta un salto di qualità estremamente importante per Xiaomi.

Niente Snapdragon 865+?

Secondo alcuni rumor l’azienda cinese avrebbe in programma di presentare anche il modello Xiaomi Mi 10 Pro Plus, di cui ancora oggi non si sa molto per quanto riguarda il suo aspetto estetico e la scheda tecnica. In queste ore, però, il classico leaker Digital Chat Station, pubblica un post su Weibo in cui annuncia alcune interessanti novità circa i rumor che gravitano attorno al processore di Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Il leaker è convinto che il nuovo smartphone top di gamma di Xiaomi potrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 865 invece del modello Snapdragon 865+ presentato dall’azienda statunitense a fine giugno, cosa che dovrebbe rendere le prestazioni del terminale piuttosto simili a quello del modello Xiaomi Mi 10 Pro.

Digital Chat Station prevede un punteggio benchmark di Qualcomm Snapdragon 865+ pari a 640.000, il che rappresenterebbe un miglioramento di appena 10.000 punti rispetto al modello Snapdragon 865; questo boost di prestazioni potrebbe essere difficilmente apprezzabile durante un utilizzo quotidiano dello smartphone, se non nelle fase di carico estremo.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus dovrebbe inoltre essere annunciato con il supporto alla ricarica da 100 W, ma sfortunatamente non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la scheda tecnica di questo smartphone di Xiaomi.

Nel mentre Lei Jun, CEO di Xiaomi, pubblica su Weibo un sondaggio per avere qualche informazione utile da parte della user base su di un futuro smartphone di fascia alta. Le caratteristiche tecniche elencate all’interno del post fanno riferimento a specifiche ormai standard per dispositivi flagship, come ad esempio una batteria da 4500 mAh, NFC, modulo IR, ricarica wireless, zoom 30x, speaker stereo, jack audio da 3,5 mm, display con alto refresh rate e altro.

Il post potrebbe essere inteso come un modo per sondare il terreno circa l’eventuale feedback degli utenti su uno smartphone costruito attorno queste specifiche.

Cosa ne pensate di questi rumor? Secondo voi fa bene Xiaomi a puntare sul processore Qualcomm Snapdragon 865 invece di Qualcomm Snapdragon 865+? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.