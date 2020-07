Una volta deriso e preso poco sul serio da molti, il gaming su mobile ha invece mostrato quanto siano numerosi gli utenti interessarti all’acquisto di smartphone con una forte componente da gaming, di cui ASUS ROG Phone 3 rappresenta adesso la punta di diamante. Muniti di display ad alto refresh, speaker stereo, memorie ad alta velocità e particolari sistemi di raffreddamento, gli smartphone da gaming integrano spesso il top della tecnologia disponibile su mobile.

Gestione della GPU mai vista prima

Come ormai sappiamo da diverse settimane, diversi rumor indicano che Xiaomi stia lavorando ad un ulteriore smartphone da inserire nella serie Xiaomi Mi 10. Xiaomi Mi 10 Pro Plus, il probabile nome di questo dispositivo, negli scorsi giorni è passato su AnTuTu Benchmark segnando un punteggio niente male.

In queste ore il leaker @universeice ha pubblicato su Twitter un interessante leak che dovrebbe attirare l’attenzione dei giocatori su mobile. Infatti, secondo alcune informazioni in suo possesso, sembra che Xiaomi abbia collaborato con Qualcomm per realizzare la modalità Game Turbo.

Qual è il suo scopo? Secondo alcune immagini leak, pare che Game Turbo permetterà all’utente di gestire alcuni parametri della GPU (frequenza, anti-aliasing, filtro delle texture, eccetera) proprio come gli utenti PC sono soliti fare all’interno del panello “video” dei giochi. Tramite questa modalità gli utenti potrebbero quindi gestire in maniera granulare la qualità della grafica di un gioco, modificando così le prestazioni del terminale in fase di gaming.

