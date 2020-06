La serie Xiaomi Mi 10 è stata largamente apprezzata da molti per la qualità del design, la presenza di materiali di alto livello e una maturità dell’OS e della MIUI piuttosto appagante. Il modello Xiaomi Mi 10 Pro, recensito da noi a questo link, è stato addirittura indicato da DxOMark come lo smartphone con la migliore fotocamera sul mercato – almeno fino all’arrivo di Huawei P40 Pro.

Zoom ottico 12X e display a 120 Hz

In queste ore si torna nuovamente a parlare di Xiaomi Mi 10 Pro+, terminale atteso con un design simile a quello dei fratelli annunciati qualche mese fa, ma con qualche importante variazione nei punti oggigiorno più importanti per uno smartphone: display e fotocamera.

Partendo da quest’ultima, un nuovo rumor indica che il top di gamma di Xiaomi dovrebbe montare un sensore principale da 100 MP con zoom ottimo 12X. L’azienda avrebbe anche coniato lo slogan “Look beyond the world” – guarda oltre il mondo – per sottolineare la qualità dello zoom ottico di Xiaomi Mi 10 Pro+.

Passando invece al display, qui l’azienda cinese dovrebbe implementare un pannello con refresh a 120 Hz e non a 90 Hz come invece quello presente su Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. A muovere questo comparto hardware sarebbe lo stesso Qualcomm Snapdragon 865 su cui si basano i fratelli “minori”, mentre dovrebbe trovare posto anche il supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Acquistereste Xiaomi Mi 10 Pro+ con queste caratteristiche? Discutiamone nei commenti qui in basso.