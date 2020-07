Sono passate solo poche settimane dalla presentazione della prima beta di Android 11 e Xiaomi è tra i produttori più attivi nell’adattamento alla propria interfaccia. Dopo aver rilasciato una prima beta, priva però della personalizzazione rappresentata da MIUI, il colosso cinese utilizza il programma beta per iniziare l’aggiornamento completo.

Oggi è infatti partito il roll out di una versione di MIUI 12 basata proprio su Android 11, riservata a Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, gli attuali flagship della compagnia asiatica. Si tratta di una mossa a sorpresa, almeno rispetto a quanto visto in passato quando veniva rilasciata una beta “vanilla” basata sul codice AOSP e senza le personalizzazioni del caso.

Trattandosi di una prima beta è normale che ci siano ancora molti bug che impediscono un corretto funzionamento del sistema. In particolare non è possibile regolare il volume dei video in alcune applicazioni di terze parti, anche se è possibile risolverlo momentaneamente modificando alcuni permessi.

Ovviamente questo, e altri problemi che sicuramente emergeranno nei prossimi giorni, saranno corretti prima del rilascio finale, che ovviamente avverrà dopo che Google avrà annunciato la versione stabile di Android 11, prevista per l’8 settembre. È dunque possibile che nel giro di poche settimane Xiaomi rilasci una versione stabile di MIUI 12 basata su Android 11, quantomeno per i suoi flagship Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro.

Se avete il bootloader sbloccato e non avete paura di “sporcarvi le mani” passando per una custom recovery, ecco i link per scaricare la ROM per i due smartphone. Vi ricordiamo che si tratta di una ROM cinese (ma con la possibilità di impostare la lingua inglese), priva quindi dei servizi Google e ricca di applicazioni assolutamente inutili nel nostro Paese.

