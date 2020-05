Dopo WINDTRE, da oggi, 15 maggio 2020, Xiaomi Mi 10 entra anche nel listino di TIM, acquistabile a rate in varie formule che vediamo subito.

Il nuovo top di gamma di Xiaomi è acquistabile da tutti i clienti ricaricabili dell’operatore senza anticipo, a 25 euro al mese per 30 mesi (periodo di rateizzazione valido anche per le seguenti soluzioni).

Per chi ha sottoscritto offerte TIM come Advance 5G e Advance 5G Unlimited, Xiaomi Mi 10 è acquistabile rispettivamente a 10 euro al mese con anticipo di 199 euro e a 20 euro al mese senza anticipo.

Le novità della promo #iostudioacasa di TIM

Si segnalano inoltre alcune novità relative alla promozione di TIM #iostudioacasa, che propone alcuni smartphone e tablet in offerta.

Entra ad esempio da oggi un nuovo dispositivo, Microsoft Surface Go 2 in versione Wi-Fi con 64 GB di memoria interna, acquistabile a 15 euro al mese per 30 mesi senza alcun costo di anticipo.

Per il resto, MondoMobileWeb ci segnala inoltre che gli sconti della promozione in questione dovrebbero terminare il 31 maggio 2020 salvo eventuali proroghe, sconti che non saranno perciò più disponibili per acquistare dispositivi come Huawei P30 Pro, Oppo Reno 2Z, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Redmi Note 8T, e Samsung Galaxy TabPro S 12″ LTE.