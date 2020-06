Nel mercato mobile sono diverse le compagnie che utilizzano processori customizzati, e Xiaomi starebbe facendo di tutto per essere una di quelle. Infatti, secondo un inedito rumor rilanciato su Weibo del classico leaker Digital Chat Station, pare che il colosso cinese stia lavorando ad una partnership con MediaTek per la realizzazione di processori personalizzati da implementare in nuovi smartphone.

Device Xiaomi con SoC MediaTek?

Non è la prima volta che le due realtà lavorano a stretto contatto, soprattutto se consideriamo il lancio di Redmi Note 8 Pro (il primo a montare il processore MediaTek Helio G90T), Redmi 10X (il primo a montare il processore MediaTek Dimensity 820) e del tanto chiacchierato smartphone Redmi con Dimensity 1000+.

La collaborazione potrebbe offrire a Xiaomi l’opportunità di avere fra le mani un processore personalizzato in grado di essere successivamente ottimizzato per il software, in modo da offrire prestazioni superiori ed eventualmente anche una migliore gestione dell’autonomia.

Nonostante Digital Chat Station sia un leaker piuttosto affidabile, è bene prendere queste informazioni con la giusta cautela. Xiaomi potrebbe continuare a mantenere le cose così come stanno adesso, ovvero presentando per prima smartphone muniti degli ultimi SoC realizzati da MediaTek.

Che ne pensate di questa novità? Gioverebbe a Xiaomi una collaborazione di questo tipo con MediaTek?