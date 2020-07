Xiaomi continua ad investire molto nel nostro Paese ed in queste ore annuncia ufficialmente una importante novità per chi è solito acquistare smartphone e non solo tramite il portale mi.com. Il colosso hi-tech inaugura il primo magazzino in Italia che permetterà così all’azienda di mantenere la promessa fatta con i propri fan circa un servizio di consegne più rapide ed efficienti.

Apre il primo magazzino italiano mi.com

Infatti, come sottolineato da Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, “questo è un giorno importante nella storia di Xiaomi Italia, apre infatti oggi il primo magazzino mi.com sul territorio italiano. Questa nuova apertura ci permette di rispettare la promessa fatta qualche mese fa ai nostri utenti che richiedevano un servizio a livello locale sempre più rapido ed efficiente. In questo modo riduciamo notevolmente i tempi di consegna e, allo stesso tempo, manteniamo la nostra promessa“.

È anche per questa riguardevole attenzione alle necessità del mercato italiano se l’azienda è sempre più popolare in Italia, cosa che rende gli smartphone (e in generale i prodotti) Xiaomi come sinonimo di qualità e affidabilità.

Inoltre, per festeggiare l’apertura del primo magazzino in Italia, la compagnia annuncia anche alcune importanti novità per quanto riguarda il servizio post vendita. Infatti, fino al prossimo 31 luglio 2020, tutti i possessori di smartphone Xiaomi non più coperti da garanzia legale potranno richiedere la riparazione e sostituzione dello schermo e della scheda madre a prezzi scontati. Il servizio di assistenza include manodopera, riparazione, spedizione e sostituzione dei componenti danneggiati.

I costi sono liberamente consultabili sul sito mi.com ed eventualmente è possibile ricevere maggiori informazioni contattando il servizio clienti Xiaomi su web chat, inviando una email a [email protected] o telefonando al numero verde dedicato 800 690 921 (da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 18:00).