Numerosi rumor danno Xiaomi prossima al lancio di diversi nuovi smartphone Android nel corso dei prossimi mesi, di cui quest’oggi un dispositivo con model number M2007J1SC ha ricevuto la certificazione 3C dandoci modo di scoprire qualche importante informazione su di esso. Dai documenti relativi alla certificazione, pare che lo smartphone di Xiaomi sia munito di un caricabatterie da 120 W (20 V/6 A) in confezione, dandoci modo di presupporre che questo dispositivo potrà supportare la ricarica rapida a 120 W.

Ricarica a 120 W e Snapdragon 865/865+

Xiaomi non è il solo produttore di smartphone a lavorare sulla ricarica rapida, ed infatti sappiamo che IQOO è in procinto di svelare la sua tecnologia di ricarica a 120 W e OPPO ha appena presentato la nuova linea di caricabatterie con e senza filo da 125 W. Da alcune ulteriori informazioni provenienti dai colleghi di XDA, lo smartphone Xiaomi con model number M2007J1SC sarebbe etichettato internamente con il nome in codice “cas“. Spulciando alcuni riferimenti presenti all’interno della MIUI 12, si è scoperto che il dispositivo “cas” dovrebbe arrivare con il processore Qualcomm Snapdragon 865 o 865+ e fotocamera principale con sensore da 108 o 48 MP – una discrepanza di riferimenti nel codice della MIUI non ci permette di essere sicuri circa la risoluzione del sensore principale.

xiaomi

Lo smartphone Xiaomi con nome in codice “cas” dovrebbe inoltre essere munito di un sensore con zoom ottico e di una non meglio precisata modalità “supermoon“, evidentemente indicata per scattare foto ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità. Il dispositivo potrebbe montare anche una lente ultra grandangolare e una lente per gli scatti macro, portandoci a credere che questo smartphone potrebbe essere munito di un comparto fotografico triplo.

In copertina Xiaomi Mi 10 Pro