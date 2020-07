Per Xiaomi apportare modifiche alle cariche dirigenziali delle varie divisioni in cui è articolata l’azienda è una cosa piuttosto normale e nelle scorse ore è arrivata un’altra di queste “rivoluzioni”: Lin Bin, uno dei co-fondatori del colosso cinese e presidente della divisione mobile, si è dimesso da quest’ultima carica per andare ad assumere il ruolo di vice presidente del comitato di strategia.

A prendere il posto lasciato libero da Lin Bin sarà Adam Zeng Xuezhong, che in precedenza è stato Vice Presidente e CEO della divisione mobile di ZTE e che in virtù del nuovo ruolo avrà tra le proprie responsabilità anche lo sviluppo e la produzione di nuovi telefoni cellulari.

Il nuovo capo della divisione mobile di Xiaomi è esperto nel settore

Xuezhong attualmente presiede Huixin Communications, una joint venture di 29 aziende leader nel settore del 5G, incarico che continuerà a ricoprire anche mentre dirige la divisione mobile di Xiaomi.

Ricordiamo che sotto la gestione di Lin Bin Xiaomi ha lanciato diversi smartphone divenuti molto popolari e grazie ai quali il colosso cinese ha rafforzato la propria posizione, come Xiaomi Mi MIX Alpha e la serie Xiaomi Mi 10.