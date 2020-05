I prodotti Apple sono molto popolari in Cina, quindi di solito non ci si sorprende che iPhone sia il telefono preferito dalle classi dirigenti e dai cittadini più ricchi ma se tra gli utenti del melafonino vi è anche Lei Jun, CEO di una grande azienda produttrice di smartphone, la questione si fa un po’ più complicata.

Ebbene sì, il CEO di Xiaomi pare sia stato “beccato” ad utilizzare un iPhone sul social network cinese Weibo, così come sembra confermare la seguente immagine:

Lei Jun usa un iPhone e su Weibo infuriano le polemiche

Weibo di solito rileva lo smartphone usato per realizzare un post e in passato questo è stato un metodo per sapere che un device inedito era in lavorazione (attraverso la pubblicazione da parte di un dirigente dell’azienda di un post creato da uno smartphone ancora non ufficiale).

Ovviamente tale post (già cancellato da Lei Jun) ha scatenato molte polemiche da parte dei fan più accesi di Xiaomi e in difesa del dirigente si è dovuto schierare Pan Jiutang, partner del colosso cinese, facendo intendere che è “normale” usare i prodotti della concorrenza per “studiarli” e capire cosa possano offrire, così da apportare eventuali correzioni ai propri device.

E già qualcuno malignamente suggerisce che non ci si debba più chiedere come mai l’interfaccia MIUI assomigli tanto ad iOS.