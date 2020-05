Xiaomi e Redmi hanno lanciato già numerosi smartphone nel corso di quest’anno, destinati a tutti i mercati e per ogni fascia di prezzo. La maggior parte dei modelli lanciati in Cina supporta la connettività 5G e, stando a quanto reso noto dal CEO del colosso della tecnologia, entro la fine del 2020 non dovrebbero essere più realizzati smartphone 4G destinati al mercato interno.

Xiaomi crede molto nelle potenzialità del 5G

Nel corso di un’intervista, Lei Jun ha affrontato vari temi, incluse le difficoltà che Xiaomi si è trovata a dover superare a causa della pandemia di Coronavirus, con problemi sia dal punto di vista produttivo che da quello della diminuzione della domanda di nuovi device. Secondo Lei Jun la connettività 5G rivoluzionerà il settore della tecnologia con applicazioni per le videoconferenze a risoluzione 4K e 8K, il cloud gaming sempre più estremo e i sistemi di guida automatica.

Per tale ragione, il produttore ha deciso di ridurre sempre più gli investimenti destinati al 4G e puntare sul 5G, concentrandosi soprattutto su dispositivi mobile e IoT. Il CEO di Xiaomi ha anche svelato che il colosso cinese ha iniziato la pre-ricerca sul 6G e sulla tecnologia internet via satellite.