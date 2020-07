Xiaomi è stato il primo brand a lanciare sul mercato uno smartphone dotato di una fotocamera con sensore da 108 megapixel e, stando alle ultime indiscrezioni, il colosso cinese è al lavoro su un nuovo modello che può vantare questa feature (ossia Xiaomi Gauguin Pro) insieme ad una variante minore con sensore da 64 megapixel (Xiaomi Gauguin).

Indizi relativi a questi due telefoni sono stati scovati dalla community di XDA Developers nel codice della MIUI 12 e pare che potranno contare su una quadrupla fotocamera posteriore e su un processore Qualcomm.

Cosa sappiamo dei nuovi smartphone di Xiaomi

Stando a quanto si apprende, Xiaomi ha in progetto di lanciare questi due device in Cina, in India e a livello globale ed il loro numero modello sarà J17 (Gauguin) e J17Pro (Gauguin Pro).

Eccezion fatta per questi pochi dettagli, non sono al momento disponibili altre informazioni su tali due device, che sono ancora in fase di lavorazione e ciò non consente nemmeno di farsi un’idea su quando potrebbero essere effettivamente lanciati sul mercato.

Il leaker Digital Chat Station sostiene che questi due smartphone arriveranno nella versione internazionale con caratteristiche differenti rispetto a quella cinese. Probabilmente nel giro di qualche settimana ne sapremo di più.