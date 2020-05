Nelle scorse settimane hanno suscitato polemiche le pratiche di raccolta dei dati dei browser di Xiaomi, tanto che il colosso cinese è dovuto correre ai ripari e aggiungere un interruttore per consentire agli utenti di capire cosa accade durante la navigazione in incognito.

Nel menu delle impostazioni si legge che con la “modalità di navigazione in incognito avanzata” le “statistiche dei dati aggregati non verranno caricate” sui server di Xiaomi e tale informazione potrebbe indurre gli utenti in confusione, non essendo chiaro ciò che succede quando questo interruttore è attivato e quando è invece disattivato.

I browser di Xiaomi si aggiornano con una modifica

Il team di Xiaomi ha pertanto dato il via al rilascio di un altro aggiornamento per rendere più chiara tale formulazione, peraltro molto importante in quanto si parla di privacy e raccolta dei dati.

In seguito a tale update, il pulsante “modalità di navigazione in incognito avanzata” è ora chiamato “Aiutaci a migliorare Mi / Mint Browser” e la successiva spiegazione è la seguente : “Attiva per condividere le statistiche di utilizzo con noi quando è attiva la modalità di navigazione in incognito” (spiegazione che non cambia in caso di attivazione o disattivazione del pulsante).

Questa novità è stata introdotta nella versione 12.2.4 di Mi Browser (APK Mirror e Play Store) e nella versione 3.4.6 di Mint Browser (APK Mirror e Play Store).