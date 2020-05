Quest’oggi vi mostriamo un gran numero di rumor, leak e teaser ufficiali per diversi smartphone di Xiaomi, Samsung e HONOR. L’articolo è suddiviso in vari capitoli in modo da darvi modo di scovare rapidamente le informazioni più importanti.

Smartphone Xiaomi con display a 144 Hz

Il famoso leaker DigitalChatStation pubblica su Weibo un rumor circa un inedito smartphone di Xiaomi munito di display con refresh rate a 144 Hz e processore MediaTek Dimensity 1000+.

Come sappiamo il processore di MediaTek è in grado di supportare pannelli con questo livello di frequenza di aggiornamento, mentre il modem 5G offrirebbe a questo smartphone Xiaomi il pieno supporto alla rete SA/NSA.

Durante il lancio di Redmi 10X e Redmi 10X Pro il presidente di Xiaomi aveva fatto riferimento che alcuni smartphone Redmi avrebbero fatto uso del SoC top di gamma di MediaTek, e le ultime speculazioni vedono la serie Redmi K come quella in cui l’azienda cinese introdurrà il SoC MediaTek Dimensity 1000+.

Samsung Galaxy M01 e M11 leak

Diversi rumor indicano che Samsung India sarebbe pronta a lanciare due nuovi smartphone di fascia entry level, ovvero Samsung Galaxy M01 e Samsung Galaxy M11. Secondo le ultime informazioni Samsung Galaxy M01 potrebbe essere lanciato ad un prezzo pari a 8999 rupie indiane, circa 108 euro al cambio, con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, mentre Samsung Galaxy M11 al prezzo di 10999 rupie indiane, circa 130 euro al cambio, per il modello con 3 GB di RAM e 32 GB di storage e 12999 rupie indiane, circa 150 euro al cambio, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Specifiche Samsung Galaxy M01

Samsung Galaxy M01 dovrebbe montare un pannello LCD IPS da 5,7 pollici a risoluzione HD+, Android 10 con la One UI 2.0, SoC Qualcomm Snapdragon 439, fotocamera doppia da 13 MP e 2 MP, slot dual SIM, jack audio da 3,5 mm e colorazioni in blu, nero e rosso.

Specifiche Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11 dovrebbe invece presentare un display LCD IPS da 6,4 pollici con risoluzione HD e fotocamera punch hole nell’angolo in altro a sinistra, Android 10 con One UI 2.0, processore Qualcomm Snapdragon 450, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e slot micro SD. Sarebbe inoltre presente una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Sul retro, invece, dovrebbe montare tre sensori (13 + 5 + 2 MP) con tanto di sensore per le impronte digitali.

HONOR Play 4 e Play 4 Pro il 3 giugno

Tramite un teaser ufficiale rilasciato da HONOR scopriamo che i terminali HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro saranno ufficialmente presentati il prossimo 3 giugno.

Poco prima del lancio HONOR Play 4 si svela grazie alla certificazione TENAA che ci permette di scoprire in anticipo alcune informazioni sulla scheda tecnica. Indicato con il model number TNNH-AN00, HONOR Play 4 dovrebbe montare un processore octa-core da 2.0 GHz – forse si tratta di MediaTek Dimensity 800 -, display da 6,81 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, batteria da 4200 mAh e Android 10. I tagli di RAM dovrebbero essere da 4, 6 e 8 GB mentre lo storage interno da 64, 128 e 256 GB.

Per quanto riguarda i sensori fotografici HONOR Play 4 dovrebbe montare quattro sensori di cui: principale da 64 MP, secondario da 8 MP probabile grandangolare e due sensori da 2 MP verosimilmente per scatti macro. Il sensore frontale dovrebbe essere invece da 16 MP inserito all’interno di un modulo punch hole.

Samsung Galaxy M51 con sensore da 64 MP

Infine, chiudiamo questa lunga lista di rumor, leak e ufficializzazioni, con alcune interessanti voci di corridoio circa il sensore principale presente su Samsung Galaxy M51 e Samsung Galaxy M31s. Dai rumor attualmente presenti in rete, il modello Samsung Galaxy M51 non sarebbe altro che un rebrand di Samsung Galaxy A51 con qualche piccola differenza di hardware e design.

Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con un modulo fotografico quadruplo con sensore principale Samsung ISOCELL Bright GW1 da 64 MP. Il terminale indicato con model number SM-M515F dovrebbe essere presentato il prossimo luglio con tanto di variante da 128 GB di storage interno.

Il colosso coreano sarebbe inoltre a lavoro sullo smartphone Samsung Galaxy M31s (model number SM-M317F) il quale potrebbe essere lanciato nei prossimi mesi. Come Samsung Galaxy M51, anche quest’ultimo dovrebbe montare un sensore principale da 64 MP e storage interno da 128 GB.