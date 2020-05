Sono sempre più numerosi gli smartphone in grado di supportare la ricarica wireless, cosa che rende estremamente utile la presenza di un caricabatterie wireless nella propria auto. Infatti, invece di dipendere dalla presenza del classico cavo USB da collegare alla presa della propria auto, la presenza di questo prodotto facilita la sua ricarica e anche il suo utilizzo.

Specifiche Xiaomi 10 W Universal Wireless Car Charger

Xiaomi 10 W Universal Wireless Car Charger è un piccolo ma versatile caricabatterie wireless per audio munito di tutto quello che serve per ricaricare il proprio smartphone in modalità wireless. Con un piccolo layer in vetro ed un aspetto minimal e poco appariscente, il caricabatterie wireless è in grado di garantire una potenza pari a 10 W.

Le piccole alette laterali permettono di agganciare delicatamente lo smartphone, il quale può essere riposto sulla superficie ricaricante anche senza rimuoverlo dalla cover protettiva – a patto che questa non sia troppo spessa. Xiaomi 10 W Universale Wireless Car Charger offre un range di ricarica di 4 mm, pertanto è bene munire il proprio smartphone di una cover piuttosto sottile.

Il caricabatterie wireless è inoltre dotato di un sensore ad infrarossi in grado di riconoscere automaticamente quando lo smartphone è nelle sue vicinanze, mentre l’estensione massima delle braccia fino a 81,5 mm permette di ricaricare senza problemi la gamma Xiaomi Mi 10 e tanti altri smartphone.

Prezzo Xiaomi 10 W Universal Wireless Car Charger

Xiaomi 10 W Universale Wireless Car Charger viene lanciato sulla piattaforma di crowdfunding Youpin al prezzo di 129 yuan, circa 16 euro al cambio.