Wingtech è l’ODM (Original Design Manufacturer) più grande al mondo ed è impegnato nel design e nella realizzazione di smartphone (e tanti altri prodotti) per molte aziende importanti fra cui Huawei, Samsung, OPPO, Lenovo e Xiaomi. Con quest’ultima ha una partnership che va avanti da diversi anni ormai, e sembra che il brevetto Wingtech di quest’oggi potrebbe fare proprio riferimento ad un nuovo smartphone Xiaomi.

Si tratta di un dispositivo Xiaomi?

Il brevetto è stato depositato presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) a fine 2019, ed in queste ore è stato anche pubblicato all’interno del database WIPO (World Intellectual Property Office). La particolarità di questo smartphone è la presenza di un display avvolgente che si estende davanti e dietro, mentre frontalmente trova posto un modulo pop-up con tre sensori e flash LED.

Il brevetto mette in luce un posizionamento differente del tasto di accensione/spegnimento, evidentemente impossibile da montare lungo il lato destro per via della presenza del pannello touch avvolgete. La compagnia starebbe valutando di posizionarlo sul fondo del terminale, di fianco lo slot per la SIM, la porta USB Type-C e lo speaker mono.

Non è ancora chiaro se il brevetto di Wingtech faccia effettivamente riferimento ad un terminale sviluppato per Xiaomi. Alcuni rapporti stimano che Xiaomi esternalizza circa il 75% della progettazione di nuovi smartphone ad aziende ODM, pertanto potrebbe essere probabile che il terminale con display avvolgente possa fare riferimento ad un terminale Xiaomi non ancora annunciato.