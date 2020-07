Quest’oggi alcuni clienti WINDTRE potrebbero essere contattati tramite SMS ed essere invitati ad attivare l’offerta Summer 150 Giga a 12,99 euro. I clienti selezionati che riceveranno l’SMS promozionale avranno tempo fino al 26 luglio 2020 per attivare o meno l’offerta, rispondendo all’SMS oppure visitando uno dei tanti punti vendita dell’operatore.

150 GB di traffico per alcuni clienti

Nello specifico, l’SMS ricevuto da parte di WINDTRE avrà una struttura differente per gli ex clienti del brand Wind e per gli ex clienti del brand Tre. I primi riceveranno un SMS da parte del numero 40400 con il seguente testo: “Per te un’offerta GIGAnte: 150 Giga per 90 giorni a soli 12,99 euro. Per attivare rispondi 150OK questo SMS o vieni a trovarci nel tuo negozio WINDTRE preferito entro il 26 Luglio 2020. Trascorsi 90 giorni l’offerta si disattiverà in automatico. WINDTRE accompagna la tua estate!”

Gli ex clienti del brand Tre riceveranno invece un SMS dal numero 40100 con il seguente testo: “Per te un’offerta GIGAnte: 150 Giga per 90 giorni a solo 12,99 euro. Per attivare rispondi SUMMER150 a questo SMS o vieni nel tuo negozio WINDTRE preferito entro il 26 Luglio 2020. Disattivazione automatica dopo 90 giorni. WINDTRE accompagna la tua estate! Info su windtre.it/SUMMER150GIGA“.

Come potete notare l’unica differenza fra i due testi è la presenza del link rapido per scoprire l’offerta contenuto all’interno dell’SMS inviato agli ex clienti Tre. Gli utenti che decideranno di attivare l’offerta Summer 150 Giga non dovranno cambiare il metodo di pagamento in uso, e il bundle di traffico dati da 150 GB da utilizzare entro 90 giorni dalla data di attivazione prevede un costo una tantum di 12,99 euro.

