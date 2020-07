Da qualche ora un numero più o meno cospicuo di clienti CoopVoce non riesce a contattare un insieme di clienti WINDTRE. Non c’è verso: malgrado questi ultimi sono regolarmente reperibili dagli utenti di linea fissa e mobile, la comunicazione tra alcuni CoopVoce e altri WINDTRE è impossibile a causa di un avviso vocale di TIM che avverte che quel “numero chiamato non è attivo”.

La causa sembra essere stata individuata nelle numerazioni CoopVoce con SIM Evolution dove l’operatore opera come Full MVNO, mentre non si verifica alcun problema con le SIM commercializzate in precedenza e non c’è alcuna differenza tra linee nate su CoopVoce – quindi con prefisso 353.4 – o migrate attraverso una portabilità del numero.

Il problema sembra essere legato ai sistemi WINDTRE che talvolta non riconoscono le numerazioni CoopVoce dando luogo al problema che avvisa il chiamante di un’utenza non attiva quando in realtà non è così. Il servizio clienti 188 conferma che CoopVoce sta segnalando le numerazioni coinvolte al dipartimento tecnico di WINDTRE per agevolare la risoluzione dell’anomalia.

Avete notato problemi simili negli ultimi giorni? Fateci sapere nei commenti.

