Dopo aver messo in palio 5.000 euro per il giorno di Pasqua WINDTRE torna a proporre i premi e gli sconti legati a Winday, l’iniziativa promozionale dedicata a tutti i propri clienti e accessibile attraverso l’app ufficiale disponibile sul Play Store.

Si parte, ovviamente, con WinLunedì che regala un abbonamento semestrale alla rivista digitale Starbene. Il regalo può essere richiesto fino alle 23:59 di oggi e gli utenti avranno tempo fino al 22 giugno 2020 per riscattarlo e iniziare i sei mesi gratuiti.

Diamo ora uno sguardo ai premi e alle promozioni a cui gli utenti WINDTRE potranno accedere nel corso di questa settimana. Domani sarà possibile acquistare Redmi Note 8T con uno sconto di ben 70 euro, pagandolo 159,90 euro invece di 229,90 euro.

Mercoledì ritorna il concorso settimanale che mette in palio dieci Cooking Chef Kenwood, con il collaudato sistema dell’instant win. Giovedì sarà la volta del concorso a premi che metterà nuovamente sul piatto 2.000 euro da dividere fra quanti riusciranno a rispondere correttamente alle nove domande proposte.

Da venerdì a domenica torna la promozione legata al cinema, che in questo periodo permette di ottenere un noleggio gratuito su Chili noleggiando un film, o di attivare 100 Giga Weekend per 3 giorni a 1,99 euro. La settimana si chiuderà con la nuova edizione speciale del quiz, che come ieri metterà in palio 5.000 euro per chi risponderà alle 9 domande proposte.

Ricordiamo che per partecipare a tutte le iniziative è necessario scaricare l’app ufficiale WINDTRE dal Play Store, utilizzando il badge sottostante.