Il lancio di WINDTRE lo scorso 16 marzo 2020 aveva portato alcune modifiche per tutti i clienti con all’attivo i piani autoricaricanti Pieno Wind e Be Wind. Per chi non lo sapesse, questi permettono di accumulare credito bonus a seguito di una chiamata ricevuta da un utente sotto Iliad.

Pieno Wind torna a funzionare

Nello specifico, il lancio del nuovo operatore aveva disattivato l’accumulo di credito bonus per i clienti WINDTRE che ricevano telefonate dagli operatori appartenenti al gruppo CK Hutchison Holding Ltd, ovvero Wind e 3 Italia. Nel corso degli ultimi mesi, alcuni utenti avevano più volte sottolineato come, a seguito della nascita di Wind Tre S.p.A, l’autoricarica entrava in funzione per il traffico proveniente da 3 Italia e non da parte di Iliad.

Il malfunzionamento, circoscritto unicamente ai clienti con il profilo Pieno Voce, era invece completamente assente per l’autoricarica Pieno SMS in cui, come previsto dalla rimodulazione, gli SMS ricevuti da clienti Iliad ricevano il credito bonus. In sostanza la rimodulazione andava a “punire” la componente voce rispetto a quella SMS per le sole chiamate provenienti da Ilad.

Quindi, dopo qualche tempo di incertezza per quanto riguarda il piano autoricaricante Pieno Wind, sembra che il disservizio che non permetteva l’autoricarica a seguito delle chiamate ricevute da clienti Iliad sia stato definitivamente risolto.