Se vi state chiedendo quale sia la rete mobile più veloce d’Italia nell’esperienza d’uso sia in download che in upload, la risposta è quella di WINDTRE, almeno ciò è quanto risulta dal report “Mobile Network Experience Maggio 2020”.

Secondo le rilevazioni effettuate da OpenSignal, la rete di WINDTRE è riuscita a fare registrare un dato medio sperimentato di 25,4 Mbps in download e di 9,1 Mbps in upload.

L’operatore telefonico nato dall’unione di WIND e Tre ha anche ottenuto importanti riconoscimenti sia nella categoria “Video Experience” che in quella “4G Coverage Experience”.

Premiata la rete di WINDTRE

Grande soddisfazione è stata espressa da Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di WINDTRE, il quale ci ha tenuto a precisare che il report di OpenSignal evidenzia il grande lavoro svolto e i significativi investimenti (6 miliardi di euro in 5 anni) effettuati nelle infrastrutture di rete, capaci di garantire elevati livelli di qualità e affidabilità durante i picchi di traffico registrati nei mesi dell’emergenza Coronavirus.

Gianluca Corti, Chief Commercial Officer dell’operatore, ha ricordato come l’azienda sia stata in grado di garantire durante il lockdown a milioni di clienti la possibilità di lavorare e studiare da remoto o di usufruire dei servizi in streaming per l’intrattenimento.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche