Da domani, 29 luglio 2020, alcuni utenti WINDTRE in target potranno sfruttare l’offerta Mia Smart 80c che permette di usufruire di un bundle costituito da minuti, SMS e giga di traffico Internet, contestualmente all’acquisto di un nuovo device a rate per 24 o 30 mesi.

80 GB di traffico con device a rate

Entrando più nel dettaglio, l’offerta WINDTRE Mia Smart 80c permette ai clienti di utilizzare ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 80 GB di traffico dati.

Il costo mensile dell’offerta varia in relazione al dispositivo acquistato a rate; stesso discorso anche per il costo di attivazione composto dal costo di cambio offerta pari a 9,99 euro o 14,99 euro e del costo di attivazione della rateizzazione pari a 3 euro.

WINDTRE propone l’offerta Mia Smart 80c a chi è già cliente dell’operatore mobile con tre tier di prezzo differenti:

11,99 euro al mese;

14,99 euro al mese;

16,99 euro al mese.

Al prezzo soprastante va poi aggiunto il costo di rateizzazione dello smartphone. Per fare un esempio, lo smartphone Samsung Galaxy A41 con l’offerta Mia Smart 80c attiva, verrebbe proposto al prezzo di 16,98 euro al mese così composto: 14,99 euro al mese per l’offerta più 1,99 euro al mese per la rateizzazione dello smartphone con anticipo pari a 99,99 euro.

Le rate verranno addebitate sul sistema di pagamento scelto dall’utente (carta di credito e conto corrente), ed in caso di recesso saranno addebitate le rate mensili residue e le rate utili del costo di attivazione da 1,25 euro al mese.

