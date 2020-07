Da Milano arriva la notizia di una perquisizione della sede di WINDTRE a Rho ad opera della Guardia di Finanza e su ordine della Procura della Repubblica di Milano.

Lo scopo di tale perquisizione pare sia quello di verificare eventuali attivazioni fraudolente di servizi VAS a sovrapprezzo non richiesti sulla scia di indagini che hanno oltre dieci indagati.

Ricordiamo che i servizi VAS sono quelli che mettono a disposizione degli utenti contenuti aggiuntivi (come notizie, oroscopi, informazioni meteo o giochi) e che spesso vengono attivati involontariamente nel caso in cui non si sia proceduto prima ad un blocco con il proprio operatore.

Alcuni dipendenti di WINDTRE nel mirino della magistratura

Stando a quanto è risultato dalle indagini, ai clienti venivano addebitati costi per servizi che non avevano mai chiesto e per i quali, pertanto, non avevano prestato il consenso. Le ipotesi di reato per cui gli inquirenti stanno procedendo sono la frode informatica ai danni dei consumatori, l’intrusione abusiva al sistema telematico e la tentata estorsione contrattuale.

Gli inquirenti hanno anche inviato una lettera al Garante per le telecomunicazioni relativamente alla posizione di Vodafone e TIM.