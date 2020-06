Non aggiornare i dati relativi alla SIM può costar caro, anche la disattivazione dell’utenza. È per questo motivo che WINDTRE sta informando i clienti con anomalie documentali delle conseguenze a cui si può andare incontro nel caso non si regolarizzi la propria posizione nei tempi previsti.

Nello specifico questo sta avvenendo tramite una campagna SMS diretta ai clienti che in qualche maniera hanno una posizione da regolarizzare.

“Gentile cliente, è necessario aggiornare i dati relativi a questa SIM. Ti invitiamo pertanto a recarti presso un qualsiasi negozio WindTre entro 15 giorni con un documento d’identità in corso di validità. In caso di mancato riscontro entro i tempi indicati, WindTre dovrà provvedere suo malgrado alla sospensione del servizio fino all’avvenuta regolarizzazione. Per trovare il negozio WindTre più vicino puoi consultare la sezione dedicata di windtre.it.”

I clienti che riceveranno l’SMS di sopra, dunque, avranno quindici giorni di tempo per andare in punto vendita WINDTRE documento valido alla mano per regolarizzare la posizione. Qualora si ignorasse il messaggio, WINDTRE provvederà a sospendere l’utenza ed inviare il secondo – e ultimo – messaggio, che invita a fare quanto dovuto entro dieci giorni, pena la disattivazione della SIM.