Da Giardini Naxos, in provincia di Messina, arrivano buone notizie per WINDTRE ed in particolare per la realizzazione di una nuova antenna.

A pronunciarsi sulla vicenda che riguarda il divieto di installazione di un’antenna di WINDTRE e Galata è stato il TAR Sicilia, sezione prima di Catania, ritenendo illegittimo il parere negativo dell’ufficio competente sulla richiesta di autorizzazione (in quanto tale impianto si sarebbe posto “in evidente contrasto con le norme di attuazione del P.R.G. costituendo lo stesso elevazione a breve distanza dai fabbricati limitrofi stante anche l’esigua larghezza stradale”).

WINDTRE potrà avere la sua antenna a Giardini Naxos

WINDTRE e Galata hanno impugnato il provvedimento di diniego per vari motivi, inclusa la tardività dello stesso, in quanto sarebbe stato comunicato oltre il novantesimo giorno previsto per la formazione del silenzio-assenso e proprio tale profilo è stato accolto dal TAR.

A questo punto i lavori potrebbero essere ripresi anche se, così come ha ricordato lo stesso TAR Sicilia, rimangono fermi in capo al Comune di Giardini Naxos gli altri poteri di autotutela (ovviamente ammesso che ne ricorrano i necessari presupposti sia formali che sostanziali).

