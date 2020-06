Come ogni lunedì i clienti WINDTRE iscritti al programma fedeltà gratuito WinDay possono avere accesso ad alcuni sconti interessanti. Nello specifico per oggi, 15 giugno 2020, WinLunedì mette a disposizione uno sconto su bricobravo.com e un bonus in bolletta con E.ON.

Sconto e bonus per WinLunedì

Entrando nello specifico, fino al prossimo 28 giugno 2020 ma solo fino alle alle 25:59 di oggi, i clienti WINDTRE potranno sfruttare uno sconto di 10 euro per tutti gli acquisti effettuati sul portale bricobravo.com. Qui sarà possibile acquistare prodotti per il fai da te, l’arredamento della casa, l’illuminazione, automobile, giardinaggio e molto altro. La promo è cumulabile con le altre presenti sul sito ed è valida fino ad esaurimento scorte.

Venendo invece al premio dedicato alla “Giornata Internazionale del Vento“, il Global Wind Day, i clienti WinDay potranno ottenere un bonus in bolletta del valore di 60 euro se si attiva un contratto luce e gas con l’operatore E.ON.

Divisi in due bonus da 30 euro l’uno, i clienti potranno accedere al bonus in bolletta sottoscrivendo il contratto per fornitura di luce (E.ON Luce Click Verde) e gas (E.ON Gas Click). La promozione in questione sarà attiva fino al prossimo 28 giugno ed è riservata solo ai nuovi clienti.

Vi ricordiamo che per riscattare il bonus E.ON o lo sconto da 10 euro per bricobravo.com, è necessario scaricare l’applicazione WINDTRE per Android disponibile gratuitamente al link del Play Store sottostante.

