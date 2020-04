Nuova settimana, nuove iniziative targate WINDTRE e dedicate ai clienti di questo operatore telefonico iscritti al programma fedeltà WinDay.

Iniziando da oggi, ad alcuni clienti sarà proposto uno sconto del 35% su alcuni prodotti Philips mentre ad altri sarà offerta la possibilità di avere fino a 3 ebook su Kobo ad 1 euro ciascuno.

Passando a martedì, WINDTRE proporrà ai clienti la possibilità di acquistare online una serie di prodotti a prezzo scontato su Crazy Store (tra di essi anche Redmi Note 8T a 159,90 euro, ZTE WebPocket 4G a 49,90 euro e l’orologio Hip Hop a 22,90 euro).

Mercoledì è il giorno dedicato al concorso e in palio questa settimana c’è un SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet mentre giovedì gli utenti WinDay potranno partecipare al concorso (in palio fino a 2.000 euro di credito telefonico o sconto da effettuare su fattura).

Da venerdì a domenica, infine, gli utenti potranno sfruttare l’iniziativa WinCinema a casa in collaborazione con Chili e noleggiare un film, ottenendo un secondo noleggio in regalo. In alternativa è possibile attivare 100 Giga Weekend per 3 giorni a 1,99 euro.

Domenica ci sarà anche la nuova edizione speciale del quiz, con in palio 2.000 euro per chi risponderà alle 9 domande proposte.

Come partecipare alle iniziative WinDay

Gli utenti iscritti al programma WinDay possono usufruire delle varie iniziative disponibili giorno per giorno accedendo alla sezione dedicata sull’app ufficiale di WINDTRE, che può essere scaricata dal Google Play Store:

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche