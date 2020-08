È iniziata una nuova settimana e torniamo quindi a parlare di WINDAY, il programma fedeltà dedicato ai clienti WINDTRE (e prima a quelli Wind) prevede ogni giorno e ogni settimana iniziative promozionali di cui i clienti possono approfittare. Andiamo a scoprire le iniziative che il noto operatore ha riservato ai propri clienti per la settimana di Ferragosto 2020.

WINDAY: premi di Ferragosto (10 – 16 agosto 2020)

Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito alle iniziative che WINDTRE mette in campo per i propri clienti iscritti al programma fedeltà WINDAY nella settimana che va da oggi, 10 agosto, a domenica 16 agosto.

Partiamo da oggi: è WinLunedì e, come di consueto, sono previsti regali e sconti tramite alcuni partner dell’operatore. In particolare – come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito –, oggi si tratta di 5 euro di sconto da sfruttare nei ristoranti Old Wild West e di uno sconto del 15% su biglietti per musei, parchi e attrazioni tramite Tiqets.

La prima promozione è valida fino al 23 agosto 2020, copre sia i servizi di ritiro al ristorante che con pagamento online, ma non ovviamente i prodotti già in promozione. Gli sconti Tiqets, invece, sono cumulabili anche con altre promozioni esistenti sui singoli biglietti e non sono previste limitazioni in merito al numero di biglietti acquistabili con lo sconto. In caso di destinazioni e attrazioni in Europa e nel mondo del catalogo Tiqets lo sconto scende al 12%. Il codice coupon da utilizzare su sito Tiqets sarà valido sulle prenotazioni effettuate entro il 10 Settembre 2020 per ingressi nelle attrazioni entro il 31 Dicembre 2020.

Naturalmente, i premi, pur utilizzabili nei giorni successivi come indicato, devono essere riscattati entro le 23.59 di oggi. Gli stessi premi potrebbero essere riproposti nella giornata di sabato, inoltre alcuni clienti potrebbero essere destinatari di sconti o premi diversi.

Passando a domani, nella giornata di WinMartedì (11 agosto), ci saranno tanti e vari prodotti a prezzo scontato disponibili all’acquisto sul Crazy Store, che come sapete è l’e-commerce di riferimento del programma WINDAY. Sempre domani, alcuni clienti selezionati potrebbero ricevere la proposta di sottoscrizione di prodotti assicurativi (Home, Salute e Travel) Bolttech, o ancora di una promozione Summer WINDTRE, tra cui Summer 150 Giga – 150 GB di traffico dati a 12,99 euro da consumare entro 90 giorni – e Summer 75 Giga – 75 GB di traffico dati per 15 giorni a 4,99 euro. Queste promozioni saranno attivabili entro il 17 agosto, con addebito una tantum sul metodo di pagamento in uso e disattivazione automatica alla scadenza.

In occasione di WinMercoledì (12 agosto) ci sarà il consueto concorso a premi settimanale, che questa volta metterà in palio per i clienti iscritti a WINDAY una smart TV Panasonic OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con tanto di Soundbar 3.1ch (valore commerciale complessivo di 2.100 euro). Insomma, un gran bel premio, buona fortuna!

Proseguendo questa rapida rassegna settimanale, la giornata di WinGiovedì (13 agosto) sarà dedicata al solito quiz della settimana: previa risposta corretta a 9 domande a risposta multipla, i clienti WINDTRE avranno la possibilità di aggiudicarsi premi fino a 3.000 euro in ricariche e sconti in fattura.

Come al solito, il quiz tornerà disponibile anche l’ultimo giorno della settimana, dunque domenica 16 agosto, attraverso lo “Speciale Domenica“, che però prevede un montepremi ridotto a 2.000 euro.

Si ricorda che, da regolamento, tutti coloro che risponderanno correttamente a tutte le domande del quiz verranno considerati vincitori e che il montepremi, essendo unico, verrà ripartito tra tutti i vincitori.

Il fine settimana, da venerdì a domenica, sarà ancora una volta dedicato al relax tra le mura domestiche, con un film gratuito a scelta da noleggiare da una selezione di titoli su CHILI grazie all’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”.

Siete clienti WINDTRE e siete iscritti a WINDAY? Di quali promozioni approfitterete questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

