Inizio settimana fa inevitabilmente scopa con l’arrivo di nuovi interessanti premi, regali e concorsi per i clienti WINDTRE iscritti al programma di fedeltà WinDay.

WinDay: premi dall’1 al 7 giugno 2020

WinLunedì, ovvero l’appuntamento di ogni lunedì indirizzato a premi e regali, vede l’arrivo di importanti sconti su una selezione di elettrodomestici De’Longhi, Kenwood e Braun. WinMartedì, invece, permetterà di acquistare un gran numero di prodotti con sconti da non farsi scappare.

Si prosegue poi con WinMercoledì, quando gli utenti potranno tentare la fortuna con la formula instant win, mentre da giovedì a domenica saranno ancora presenti tanti quiz e il classico appuntamento al cinema con WinCinema in collaborazione con Chili.

Partendo da oggi, lunedì 1 giugno 2020, gli utenti WINDTRE potranno acquistare numerosi prodotti tramite un coupon con sconto fino al 50% per acquistare condizionatori portatili, impastatrici planetarie, scope elettriche, mixer ad immersione, spremiagrumi, friggitrici e sistemi stiranti. La promo terminerà il prossimo 14 giugno 2020 e non è cumulabile con ulteriori offerte e resterà valida fino all’esaurimento scorte. I prodotti disponibili sono listati all’interno del sito web livinshop.it con spese di spedizioni gratuite in tutta Italia.

Passando invece ai dispositivi acquistabili online a partire da domani 2 giugno 2020, gli utenti WINDTRE potranno acquistare i seguenti prodotti tramite lo store Crazy Store:

Huawei P Smart Z a 189,90 euro invece di 279,90 euro;

invece di 279,90 euro; Redmi Note 8T a 159,90 euro invece di 189,90 euro;

invece di 189,90 euro; Alcatel Tab 3T 10 a 149,90 euro invece di 189,90 euro;

invece di 189,90 euro; ZTE WebCube 4G a 79.90 euro invece di 99,90 euro;

invece di 99,90 euro; SkinLabo trattamento extraliftatnte viso a 34,90 euro invece di 76 euro;

invece di 76 euro; Arena Sakky Bag a 22,90 euro invece di 37,40 euro;

invece di 37,40 euro; Apple&Cherry Girocollo a 22,90 euro invece di 33,90 euro;

invece di 33,90 euro; Agnelli piastra in ghisa a 32,90 euro invece di 64,53 euro;

invece di 64,53 euro; Emile Henry cocotte rotonda a 43,90 euro invece di 85 euro;

invece di 85 euro; L’Oca Nera set di piatti pizza per 4 persone a 24,90 euro invece di 125,90 euro;

invece di 125,90 euro; Agnelli teglia rotonda a 12,90 euro invece di 14,15 euro.

WinMercoledì si avrà invece la possibilità di tentare la fortuna partecipando al concorso che permette di vincere uno scooter Piaggio Liberty 50 e anche 3 premi Ninebot KickScooter MAX G30 – SEGWAY. Giovedì si passerà invece ai classici quiz a premi settimanali con in palio 3000 euro di credito telefonico o sconto in fattura, mentre da venerdì fino a domenica partirà l’appuntamento con WinCinema in collaborazione con Chili. Gli utenti WinDay potranno ottenere uno sconto del 50% su tutti i film a noleggio, comprese le prime visioni.

