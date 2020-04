Anche questa settimana i clienti WINDTRE iscritti al programma fedeltà gratuito WINDAY possono ottenere vari sconti e vantaggi tramite la sezione dedicata nell’app WINDTRE.

Come premio del lunedì, entro le 23:59 di oggi i clienti WINDAY possono ottenere uno sconto di 15 euro su una spesa minima di 49 euro effettuata su amicafarmacia.com. Lo sconto è valido fino al 30 Maggio 2020 ma il codice sconto non è cumulabile con altri.

Per alcuni clienti WINDTRE che non dovessero riuscire a ottenere il premio del lunedì sarà possibile richiederlo nuovamente nel penultimo giorno della settimana grazie all’iniziativa denominata Re-WinLunedì.

Per quanto riguarda il martedì, al momento non è noto se rimarrà valida o se verrà modificata l’attuale iniziativa della serie #iorestoacasa che consente di acquistare online una serie di prodotti a prezzo scontato tramite il Crazy Store di WINDAY.

Mercoledì 29 Aprile 2020 ritornerà il concorso settimanale di WINDAY in modalità instant win che mette in palio un SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet II di colore Alpine White, mentre Giovedì 30 Aprile 2020 ci sarà un nuovo appuntamento con il quiz a premi settimanale di WINDAY che attualmente mette in palio un montepremi di 2.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura.

Il quiz a premi viene riproposto anche in versione “Speciale Domenica” che da questa settimana incrementa il montepremi a 3.000 euro e viene prolungato per tutto il mese di Maggio 2020.

Al posto di WinCinema nelle sale cinematografiche, da Venerdì 1 a Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà un nuovo appuntamento con WinCinema a casa in collaborazione con Chili, che permette di noleggiare un film e di ottenere il secondo noleggio in regalo.

Infine, anche questa settimana potrebbe essere presente la promo 100 Giga Weekend che prevede 100 GB di traffico dati al costo di 1,99 euro una tantum da utilizzare in 3 giorni solari dall’attivazione.