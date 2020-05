Giornata ricca di novità quella di oggi, lunedì 25 maggio, in casa WINDTRE: da una parte si rinnova l’appuntamento settimanale con WinDay, dall’altra cresce il numero di modelli compatibili con il servizio Smartphone Reload.

WinDay: premi del 25 maggio 2020

Partiamo da WinDay, il noto programma fedeltà dell’operatore che ogni settimana permette ai clienti di linea fissa e mobile iscritti di accedere a premi e sconti dedicati.

Come al solito, il lunedì è dedicato a premi e regali (WinLunedì), mentre WinMartedì è il giorno delle offerte personalizzate, WinMercoledì il giorno del concorso settimanale (instant win), giovedì e domenica sono dedicati ai quiz e dal venerdì alla domenica c’è l’appuntamento con WinCinema in collaborazione con Chili.

Ebbene, oggi, WinDay permette di scegliere tra una selezione di sconti per corsi online oppure due mesi gratis di polizza RC Auto con ConTe.it. In particolare:

il premio cin collaborazione con Life Learning – edu tech company Italiana specializzata in formazione professionale e-learning certificata che ha formato oltre 500000 corsisti collaborando con oltre 1000 esperti tra docenti e aziende – consiste in uno sconto dell’80% su tutto il catalogo, con più di 1000 corsi tra cui scegliere, dalla cucina alle lingue, dal tempo libero alla certificazione professionale, dalla salute all’informatica. Questo codice coupon, una volta scelto dal cliente, rimarrà sfruttabile entro il 7 giugno 2020.

Questi premi saranno richiedibili entro le 23,59 di oggi, ma potranno essere riproposti sabato 30 maggio (Re-WinLunedì).

I clienti WINDTRE iscritti a WinDay possono sfruttare le varie iniziative disponibili giorno per giorno accedendo alla sezione dedicata sull’app ufficiale di WINDTRE, che può essere scaricata dal Google Play Store al badge qui in basso.

Smartphone Reload con WINDTRE: nuovi modelli compatibili

La seconda novità di giornata in casa WINDTRE, come detto in apertura, riguarda la lista di modelli compatibili con il servizio Smartphone Reload, per il quale viene inoltre confermata anche la promozione per 1 mese senza vincoli.

Il servizio di assistenza potrà essere sottoscritto in abbinamento all’acquisto a rate di uno degli smartphone inseriti nel listino lo scorso 18 maggio 2020, vale a dire:

Fino al 21 giugno 2020 sarà ancora disponibile la promo 1 mese senza vincoli, dunque in prova gratuita e liberamente disattivabile in qualsiasi momento dal cliente, previo invio di un SMS al numero 43143 con scritto “Reload NO“.

Il servizio Smartphone Reload consente al cliente di sostituire, per qualsiasi motivo, il proprio smartphone acquistato con WINDTRE fino a due volte in un anno con un modello nuovo o rigenerato di grado A (semi nuovo o pari al nuovo). L’attivazione può avvenire solo presso un punto vendita e, in base allo smartphone scelto, è previsto un costo mensile di 2,49/9,99 euro. Senza dimenticare il “corrispettivo di sostituzione“, un importo una tantum da pagare soltanto in caso di sostituzione, addebitato sul metodo di pagamento scelto (la cifra varia in base al device selezionato da 60 a 330 euro).

