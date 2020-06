Come ogni lunedì, anche quest’oggi, 22 giugno 2020, parte una nuova settimana di premi, sconti, offerte e concorsi per tutti gli utenti WINDTRE iscritti al programma fedeltà gratuito WinDay. Per la giornata di oggi, l’operatore mobile offre ai propri clienti due interessanti offerte: 10 euro da spendere su Chili e la possibilità di attivare anche la promo Summer 75 giga.

I premi WinDay fino al 28 giugno 2020

Fino alle 23:59 di oggi, 22 giugno 2020, i clienti WinDay potranno attivare una gift card Chili del valore di 10 euro oppure attivare congiuntamente la promozione Summer 75 Giga. Come sempre il premio in questione si può attivare tappando sulla voce “Ottieni” all’interno dell’apposita sezione dell’applicazione WINDTRE.

Qualunque sia la vostra scelta, la gift card Chili del valore di 10 euro potrà essere utilizzando entro il 6 luglio 2020; tramite essa avrete modo di noleggiare film fra quelli proposti in catalogo. Gli utenti che invece sceglieranno di attivare la promo Summer 75 Giga, potranno godere di 75 GB di traffico aggiuntivo per 15 giorni al costo di 4,99 euro.

Venendo invece alla giornata di domani, martedì 23 giugno 2020, l’operatore mobile continuerà ad offrire sconti per acquistare una serie di prodotti di diverso genere tramite Crazy Store.

Per WinMercoledì si tornerà nuovamente a tentare la fortuna con il concorso settimanale WinDay che, per il giorno 24 giugno 2020, metterà in palio 3 premi “Buono Shopping” con buoni spesa Promoshopping del valore di 25 e 50 euro.

WinGiovedì, in partenza giorno 25 giugno 2020, tornerà invece il classico quiz a premi che permetterà di vincere uno sconto in fattura o credito telefonico pari a 3000 euro. Il quiz sarà disponibile dalle ore 08:00 alle 23:59 e consiste nel rispondere correttamente a tutte e 9 le domande a risposta multipla mostrate a schermo.

Infine, durante tutto il weekend, tornerà nuovamente il programma WinCinema a Casa che, in collaborazione con Chili, permetterà agli utenti WinDay di ottenere uno sconto del 50% su tutti i film a noleggio presenti in catalogo.

