WhatsApp probabilmente non sarà la piattaforma di messaggistica più sicura ma è senza dubbio la più popolare, riuscendo a combinare la crittografia end-to-end con la facilità di utilizzo, un mix che si è rivelato vincente in questi anni.

Ed una nuova funzionalità di sicurezza è in arrivo con il prossimo aggiornamento: il team di sviluppatori, infatti, ha deciso di rimuovere un limite a causa del quale fino a questo momento i messaggi di cui è stato eseguito il backup non sono protetti dalla crittografia end-to-end dell’app.

WhatsApp potrebbe alzare il livello di sicurezza

Nel caso in cui il team di WhatsApp dovesse decidere di andare avanti e includere tale funzione in un prossimo aggiornamento della sua applicazione, le autorità, gli hacker e chiunque altro verranno esclusi dalla lettura dei messaggi di testo non crittografati.

Di questa feature, chiamata Protect Backup, ci siamo già occupati nei mesi scorsi, essendo stata svelata da una versione beta dell’applicazione di messaggistica ma ora pare che sia pronta per essere finalmente implementata per tutti gli utenti, alzando (e non di poco) il livello di sicurezza garantito dalla piattaforma. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.

