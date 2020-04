Chi notasse problemi con gli screenshot condivisi nello stato di WhatsApp, talvolta difficilmente visualizzabili perché ritagliati, (un problema se presente del testo), dovrebbe provare un trucchetto tanto semplice quanto efficace. Vediamo di che si tratta.

Un trucchetto per rendere leggibili gli screenshot dello stato di WhatsApp

Non è raro che utilizzando la nota app di casa Facebook gli utenti meno navigati riscontrino un fastidioso bug relativo agli screenshot condivisi nello stato. È questione ormai nota che WhatsApp l’app tagli automaticamente parte dell’immagine di questi ultimi, rendendo talvolta poco leggibile il tutto. Un grattacapo ad esempio con le immagini contenenti del testo, se ridimensionate.

Ecco, proprio in queste situazioni, può tornare utile quel trucchetto cui accennavamo poc’anzi, una banalità alla quale non è detto abbiate pensato: utilizzare il cosiddetto pinch to zoom (out) per allargare l’immagine con due dita.

Detta altrimenti, se vedete uno screenshot nello stato di WhatsApp ingrandito e perciò non completamente leggibile non c’è altro da fare che allargare l’immagine con le dita come fareste con qualsiasi foto presente nella vostra galleria. Semplice no?

