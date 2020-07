WhatsApp non è solo l’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, ma sta facendo di tutto per diventare anche il fulcro di una nuova interazione fra utenti “semplici” e aziende che sfruttano la piattaforma per la vendita di prodotti.

In questo periodo l’applicazione di proprietà di Facebook non solo permette agli utenti di sfruttare la comodità dei QR Code, ma può essere anche utilizzata dalle aziende per attrarre nuovi clienti e iniziare immediatamente a comunicare.

QR Code anche su scontrini

Ad esempio le aziende possono inserire dei QR Code personalizzati su uno scontrino oppure sul packaging di un prodotto, permettendo così ai clienti di iniziare rapidamente a chattare con il negozio anche senza il numero telefonico dell’azienda.

Ma non finisce qui: l’azienda ha inoltre migliorato la funzione che permette la condivisione dei cataloghi al di fuori di WhatsApp. La feature permette alle aziende di creare dei cataloghi digitali di una serie di prodotti in particolare, pensiamo ad esempio ad un catalogo di sconti ad hoc, che possono essere condivisi con i clienti tramite un semplice link. La funzione può essere facilmente gestita seguendo le informazioni fornite da WhatsApp, mentre gli utenti potranno condividere il link del catalogo su Facebook, siti web, applicazioni di instant messaging e tanto altro.

I QR Code e la condivisione rapida dei cataloghi rispondono ad una chiara strategia di Facebook: rendere WhatsApp non solo il punto di riferimento per quanto riguarda le applicazioni di chat, ma anche per l’acquisto dei prodotti di cui si ha bisogno.