Dopo essere sbarcata su terminali iOS da diversi mesi, il client di WhatsApp beta è finalmente pronto ad abbracciare, anche su Android, la ricerca avanzata nelle chat, una funzione attualmente in fase di test per un numero limitati di utenti provvisti della versione 2.20.197.10 o superiore di WhatsApp beta.

Novità aggiornamento WhatsApp Beta 2.20.197.10

La modalità di ricerca avanzata di WhatsApp permette agli utenti di cercare una specifica tipologia di file all’interno di una chat. Ad oggi la funzione in beta all’interno dell’applicazione di Facebook è in grado di ricercare testo, immagini, video, GIF, messaggi audio, documenti e link.

Nel momento in cui si attiva la funzione di ricerca avanzata, l’utente può rapidamente portare in evidenza solo i risultati che fanno riferimento a quella specifica categoria di ricerca, permettendo così di trovare facilmente una specifica foto o video senza dover scorrere manualmente la chat in cui è stata condivisa.

Ad oggi pare che il rollout della ricerca avanzata per WhatsApp beta sia disponibile per un numero ristretto di utenti, pertanto può essere normale se non dovesse essere disponibile sulla vostra versione dell’app.

Come aggiornare WhatsApp beta

L’aggiornamento di WhatsApp beta alla versione 2.20.197.10 è attualmente in fase di rollout per gli utenti che si sono registrati al canale beta dell’app e può essere scaricato tramite il Play Store. Altrimenti è possibile installare l’APK dell’applicazione tramite questo link di APK Mirror.