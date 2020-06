Il team di sviluppo di WhatsApp è impegnato ad apportare grandi cambiamenti all’interno del client beta di Android. Infatti, in queste ore rilascia la versione 2.20.195.1 che introduce una attesa novità dal punto di vista del design.

Nuovo design dei QR Code nei gruppi

La versione 2.20.195.1 di WhatsApp Beta per Android vede l’arrivo del nuovo design per i QR Code nei gruppi. La feature, disponibile da subito, potrebbe essere affiancata anche da altre piccole novità che non sono state ancora scoperte.

L’azienda di Facebook sta lavorando ad un gran numero di feature in queste ultime settimane. Quella più attesa è certamente legata al supporto degli sticker animati, feature presente su Telegram da tempo immemore e ancora oggi rilegata al beta testing su WhatsApp. È infatti di oggi la notizia dell’arrivo del pacchetto di sticker ufficiale di WhatsApp sui client beta per Android e iOS, segno che l’azienda è prossima al rilascio della feature sul canale stable.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Il nuovo design dei QR Code all’interno dei gruppi è attualmente disponibile nella build 2.20.195.1 in fase di rollout. Questa può essere scaricata come aggiornamento da Google Play Store – per chi è riuscito ad accedere al canale beta -, oppure tramite questo link di APK Mirror.