Il team di sviluppatori di WhatsApp per Android ha rilasciato nelle scorse ore una nuova versione beta di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma: stiamo parlando della release 2.20.194.11.

Le novità di WhatsApp Beta 2.20.194.11

Con tale nuova versione beta viene re-introdotta la vecchia scorciatoia per la fotocamera, scomparsa nelle scorse settimane in seguito all’introduzione del collegamento a Facebook Messenger Rooms (ciò aveva causato non poche lamentele tra gli utenti).

Da notare che l’icona della fotocamera è già abilitata per impostazione predefinita ed è quindi nuovamente disponibile per chiunque installi questa versione beta dell’applicazione.

Con la precedente versione beta di WhatsApp (ossia la 2.20.194.10) è stato introdotto anche un bug relativo alle conferme di lettura (a causa di esso alcuni utenti non riescono a visualizzare chi ha ricevuto o letto i propri messaggi inviati nei gruppi) e purtroppo con questa nuova release non è stata implementata una risoluzione.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate provare la nuova versione beta di WhatsApp potete aderire al relativo programma attraverso il Google Play Store o scaricare direttamente il file APK da APK Mirror.